На фоне возможного вторжения в Украину: МВФ готов поддержать страны, которые пострадают в случае отключения РФ от SWIFT

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от побочных эффектов и санкций, введенных западными правительствами по отношению к России в случае вторжения в Украину. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Георгиева заявила, что санкции неизбежно прервут некоторые финансовые транзакции и функционирование финансовой системы, особенно если санкции ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

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“Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 миллиардов долларов”, — сказала Георгиева.

Глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимость поддержания восстановления мировой экономики.

Как отмечает издание, кризис привел к повышению цен на энергоносители, особенно в Европе, а прекращение поставок зерна из Украины может усилить повышательное давление на цены на продовольствие.

Георгиева сказала, что у МВФ есть около 2,2 миллиарда долларов в рамках его расширенной кредитной программы для Украины, которые могут быть выплачены в период до июня. Украина получила первоначальный транш в размере 700 миллионов долларов в ноябре.

Дополнение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не исключается, в том числе отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкции против газопровода “Северный поток — 2”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.