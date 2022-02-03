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Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из-за отношений с коллегой

Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из-за отношений с коллегой

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке в среду из-за того, что не раскрыл романтических отношений с коллегой. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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"Я определенно хотел бы, чтобы мое пребывание здесь закончилось по-другому, - сказал Цукер в сообщении сотрудникам сети. - Но это был великолепный забег. Я любил работу ежеминутно".

Детали

В своем сообщении Цукер указал, что в рамках расследования CNN его "спросили об отношениях по обоюдному согласию с приближенной коллегой, с которой я работал более 20 лет".

"Я признал, что отношения развивались в последние годы, - добавил он. - Я должен был раскрыть это, когда это началось, но я этого не сделал. Я был не прав".

56-летний Цукер заявил, что его отставка вступает в силу немедленно.

Возглавляя кабельную сеть CNN с 2013 года, Цукер был одним из самых влиятельных руководителей СМИ в США.

Источник: УНН
Теги: США, СМИ
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