Джонсон предостерег Путина от трагического просчета относительно Украины

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что любое вторжение в Украину будет трагическим просчетом. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на представитель офиса Джонсона, передает УНН.

Сообщается, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной.

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«Он подчеркнул необходимость найти путь на котором бы уважались территориальная целостность Украины и ее право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию будет трагическим просчетом», - заявил представитель офиса Джонсона.

Дополнение

Телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоялся вечером, 2 февраля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев во вторник, 1 февраля, пообещал Украине поддержку и предостерег Россию от военного вторжения.

Джонсон в очередной раз пригрозил России санкциями в случае вторжения в Украину.

Во вторник, до начала визита британского премьера, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание альянса Украины, Польши и Великобритании.

По данным министра, с инициативой создания союза выступила украинская сторона в октябре 2021 года. Объявить о его создании планировалось во время предстоящего визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев, однако его пришлось отложить из-за того, что она заразилась коронавирусом.