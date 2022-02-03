Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,1375  EUR: 31,89 0,1411 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6405

Великобритания подняла в воздух истребители для перехвата четырех российских военных самолетов

Великобритания подняла в воздух истребители для перехвата четырех российских военных самолетов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Королевские ВВС Великобритании заявили, что подняли истребители в воздух в ответ на приближение четырех российских военных самолетов к Соединенному Королевству, информирует УНН.

Детали

Силы заявили, что четыре российские стратегические бомбардировщики были "перехвачены и сопровождении", добавив, что они ни разу не входили в воздушное пространство Великобритании.

Самолеты Typhoon взлетели с баз британских ВВС в Лоссимуте, на северо-востоке Шотландии, и к ним присоединился танкер-заправщик Voyager, запущенный из Оксфордшира, Англия.

Власти не предоставили более подробной информации об операции.

Добавим

Силы регулярно перехватывают самолеты, что приближаются к "зоне интересов Великобритании".

В ноябре 2021 года в ответ на российские стратегические бомбардировщики были запущены самолеты. Официальные лица Великобритании тогда заявили, что на то время истребители сопровождали российский самолет с "зоны интересов" и что бомбардировщики не входили в воздушное пространство Соединенного Королевства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.