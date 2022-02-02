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В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня 2022

В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня 2022

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня на зимних играх 2022. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

Эстафета огня зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стартовала в среду в столице Китая.

Она продлится до пятницы в трех зонах соревнований: в центре Пекина, в районе Яньцин и Чжанцзяку. Игры продлятся с 4 по 20 февраля.

31 июля 2015 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года будет принимать Пекин. Этот город стал первым, который принимал три международных события: летние Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры и Азиатские игры.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, федеральное бюро расследований призывает не пользоваться мобильными телефонами во время Олимпийских игр 2022.

Источник: УНН
Теги: Китай, Олимпиада-2022
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