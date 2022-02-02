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В Великобритании зафиксировано 534 смерти от COVID-19, что является самым высоким показателем за год

В Великобритании зафиксировано 534 смерти от COVID-19, что является самым высоким показателем за год

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Великобритания сообщила о 534 смертельных случаях из-за COVID-19 в среду, что является самым высоким ежедневным показателем с конца февраля 2021 года, информирует УНН.

Детали

Правительственные данные также зарегистрировали 88 085 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа.

Хотя число смертей в среду было самым высоким за почти год, общее число смертей за последние семь дней немного снизилось по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

По данным правительства, в Великобритании было зарегистрировано 17,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, и 178 488 человек скончались.

На сегодняшний день 91% людей (52 млн) в возрасте 12 лет и старше в Великобритании получили первую дозу вакцины, 84% - вторую (48 млн) и 65% (37 млн) - ревакцинацию.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании предупредило, что двух доз вакцины от Covid недостаточно, чтобы люди не заразились вариантом Omicron, но ученые также говорят, что бустерная вакцина на 88% эффективна для предотвращения попадания людей в больницу с Covid.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Коронавирус
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