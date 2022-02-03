“Антивирус” от ARX Life - помощь от пневмоний

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сovid- 19 к сожалению, не сбавляет обороты, и болеют даже вакцинированные люди. В качестве дополнительной защиты компания ARX Life предлагает программу страхования жизни “Антивирус”, успешно зарекомендовавшую себя с начала панедмии, передает УНН.

Продукт предлагает защиту от всех видов пневмоний, доступен как физлицам, так и корпоративным клиентам, легко приобретается онлайн. Кроме того,в полисе появилось обновление — защита от риска “анафилактический шок” и “отек Квинке”, возникших в течение 24 часов после проведения вакцинации*

Выплата — 100 %

Что еще предлагает Антивирус?

• Cтрахование на случай заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенной госпитализацией и стационарным лечением.

Выплата — 100% от страховой суммы;

• Страхование при наступлении заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенным амбулаторным лечением.

Выплата — 25% от страховой суммы;

• Страхование на случай преждевременного ухода из жизни по любой причине. Выплата — 100 % от страховой суммы.

Застраховаться могут люди в возрасте от 1 до 59 лет, которые не болеют диабетом и не имеют злокачественных новообразований. Страховая сумма выбирается на усмотрение клиента (от 10 до 50 000 грн). Также можно самостоятельно выбрать срок действия договора: 3 месяца и 6 месяцев.

При оформлении договора не требуется сдачи ПЦР теста, так же, как и для выплаты, поскольку выплата осуществляется по факту заболевания пневмония (а не только COVID-19).Покрытие по риску “Заболевание” начинает действовать через 14 дней с момента подписания договора.

Компания страхования жизни ARX Life вошла с ТОП-5 по уровню надежности среди 19 страховых компаний Украины. В ноябре 2021 “Стандарт-Рейтинг” присвоил компании ARX Life самый высокий рейтинг финансовой надежности- уровень uaААА по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaААА характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками.

*Заболевание, возникшее в течение суток (24 часа) в результате проведения вакцинации Застрахованного лица от COVID при условии проведения вакцинации с применением вакцины, внесенной в Государственный реестр лекарственных средств Украины и соответствующее регистрационное удостоверение относительно такой вакцины является действующим на дату такой вакцинации.