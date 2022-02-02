Белый дом больше не называет вторжение России в Украину "неизбежным"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение РФ в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было сказано неуместно. Об этом во время брифинга заявила представительница Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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"Я использовала это слово (неизбежное – ред.) однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. Потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что Путин принял решение", - сказала Псаки.

Контекст

Ранее Псаки заявила, что вторжение России в Украину продолжает быть "неизбежным", что повлекло за собой негативную реакцию Киева. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский, не согласился и заявил, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России полный набор военных возможностей.

Украинские власти и западные партнёры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.



Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.