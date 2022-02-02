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2 февраля 2022, 23:35 • Юрий Свиридюк • 16170
Украина попала на обложку журнала Time
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина попала на обложку американского журнала Time. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twiter издания Time.
Детали
Американское издание Time опубликовало обложку своего будущего номера. На нём изображен военный в маскировочной зимней экипировке, который идёт в блиндаже.
В свежем выпуске будет опубликована статья "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда: секретная история". Материал будет посвящён ситуации, сложившейся вокруг Украины.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, парень с обложки альбома Nirvana снова судится против группы.
Источник: УНН
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