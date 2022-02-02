Украина попала на обложку журнала Time

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина попала на обложку американского журнала Time. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twiter издания Time.

Детали

Американское издание Time опубликовало обложку своего будущего номера. На нём изображен военный в маскировочной зимней экипировке, который идёт в блиндаже.

В свежем выпуске будет опубликована статья "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда: секретная история". Материал будет посвящён ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, парень с обложки альбома Nirvana снова судится против группы.