Фристайл, керлинг и хоккей: расписание Олимпиады на 3 февраля

КИЕВ. 2 февраля. УНН. 3 февраля начнется второй день зимних Олимпийских игр в Пекине. УНН сообщает расписание соревнований на этот день.

Расписание 2-го дня зимней Олимпиады-2022 (по киевскому времени)

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Австралия - Китай

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Швеция - Чехия

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. США-Италия

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания - Канада

06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Чехия-Китай

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Швейцария

08:05. Керлинг. Микст. Италия-Швейцария

08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США-Норвегия

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Швеция-Япония

12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация

13:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия-Канада

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария - Великобритания

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Китай - Швеция

14:05. Керлинг. Микст. Чехия-Австралия

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США

Кроме того, украинские спортсмены примут участие в тренировочных заездах.

Санный спорт

10:45 - 3-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий

После третьего заезда - 4-й тренировочный заезд. Мужчины. Группа А: Антон Дукач, Андрей Мандзий

14:15 - 1-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

После первого заезда - 2-й тренировочный заезд. Женщины. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Напомним, торжественное открытие Олимпиады состоится 4 февраля.