Двух подозреваемых арестовали в результате стрельбы в Миннесоте: один студент погиб и еще один тяжело ранен

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власти США арестовали двух подозреваемых в связи со стрельбой в Ричфилде, штат Миннесота, в результате которой один студент погиб, а другой получил тяжелые ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Офицеры арестовали подозреваемых после одновременных обысков по двум адресам в Миннеаполисе, говорится в пресс-релизе полиции Ричфилда. Власти изъяли пистолет. В сообщении не приводится дополнительная информация в отношении подозреваемых.

"Полицейские не ищут дополнительных подозреваемых, но продолжают обрабатывать улики, связанные со стрельбой", - говорится в сообщении.

По словам начальника местной полиции, стрельба произошла сразу после полудня в Южном образовательном центре, и когда прибыли полицейские, они обнаружили двух застреленных учащихся на тротуаре возле школы.

Подозреваемые скрылись с места происшествия сразу после стрельбы.

Оба студента были доставлены в ближайший медицинский центр, один из них скончался от травм.

По словам начальника, другой студент остается в критическом состоянии.

Добавим

Накануне в кампусе колледжа города Бриджуотер, что находится в штате Вирджиния произошла стрельба.