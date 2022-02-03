Российский "Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российский "Газпром" подал в суд на польскую энергетическую компанию PGNiG и требует провести арбитражное разбирательство в отношении EuRoPol GAZ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт PGNiG.

Детали

В сообщении говорится, что польская государственная нефтяная компания получила от ПАО “Газпром” обращение в арбитраж о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав по правилам корпоративного управления “Газпрома” и членов управления EurRoPol GAZ, предназначенных российской стороной.

По мнению правления PGNiG, требования “Газпрома " являются абсолютно необоснованными. Польская сторона осуществляет права и обязанности акционера Европол ГАЗ в соответствии с положениями действующего законодательства, а решения по распределению чистой прибыли за данный финансовый год принимаются общим собранием Европол ГАЗ.

Польская коспания заявила, что осуществит соответствующие правовые меры, чтобы доказать безосновательность требований от России.

PGNiG прямо и косвенно через дочернюю компанию Gas-Trading SA владеет 51,18% EuRoPol GAZ, 48,82% акций компании принадлежит "Газпрому".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что впервые за долгое время "Газпром" начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину