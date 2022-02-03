Бывший футболист сборной Украины Марлос нашел новый клуб

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бывший полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Марлос стал игроком бразильского ФК "Атлетико Паранаэнсе", сообщает УНН со ссылкой на сайт бразильского коллектива.

Детали

33-Летний футболист подписал контракт с "Атлетико Паранаэнсе" до конца 2022 года. Марлос будет выступать под 10-м игровым номером. Футболист не играл в родной стране с 2011 года, откуда он перебрался в Украину и сначала выступал за "Металлист" (2012 - 2014 годы), а затем за "Шахтер" (2014 - 2021 годы).

Примечательно, что новый клуб Марлоса завершил прошлый чемпионат на 14-м месте бразильской Серии А.

Марлос стал первым украинцем, который выступит в этой же серии.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, один из лидеров сборной Украины восстановился после травмы.