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Олимпиада-2022: состоялись первые поединки турнира по керлингу

Олимпиада-2022: состоялись первые поединки турнира по керлингу

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Стартовали первые соревнования на зимних Олимпийских играх в Пекине. Первыми в борьбу вступили керлингисты, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Первый день группового раунда среди смешанных пар завершился четырьмя баталиями. Между собой соревновались восемь команд: по одному спортсмену и спортсменке в каждой. Великобритания нанесла поражение Швеции - 9:5, а во всех остальных матчах была зафиксирована разница в счёте в одну шайбу:

США - Австралия 6:5
Китай - Швейцария 7:6
Чехия - Норвегия 7:6

Отметим, что четыре лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.

Справка

Эта дисциплина в истории Олимпийских игр довольно новая, и проводится только во второй раз. Первыми чемпионами в миксте в 2018 году стала канадская пара Кейтлин Лоз и Джон Моррис.

Напомним

Ранее УНН сообщал, в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня, завершится шествие с факелом в пятницу.

Источник: УНН
Теги: спорт, Китай, Олимпиада-2022
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