Венгерский клуб оформил трансфер защитника"Динамо"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинский защитник киевского "Динамо" Артём Шабанов подписал контракт с венгерским "Фехерваром", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу сайта украинского футбольного клуба.

Детали

ФК "Динамо" Киев и ФК "Фехервар" достигли соглашения о полноценном трансфере 29-летнего игрока. Контракт будет действовать до 2024 года. Информация о других деталях не разглашается.

Шабанов перешёл в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года. С тех пор сыграл за команду 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 - в Кубке Украины и 12-в еврокубках, отметившись четырьмя голами. Вторую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды в варшавской "Легии".

Напомним

Бразильский хавбек пополнил состав ФК “Черноморец”.