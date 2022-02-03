Новости: Спорт
3 февраля 2022, 02:50 • Сергей Куркович • 37515
Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель украинского тенниса Георгий Кравченко одержал первую победу в сезоне 2022 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
На турнире ITF WTT M25 в Шарм-эль-Шейхе киевлянин в двух сетах обыграл "квалифайера" из Израиля Лиора Голденберга - 7:5, 6:4.
Кравченко выполнил три брейка и проиграл один гейм на подаче.
Заметим, что Кравченко начал год выступлением на челенджере в Кемпере, но там потерпел поражение в первом круге.
Что предшествовало
Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей "Australian Open".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram