Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель украинского тенниса Георгий Кравченко одержал первую победу в сезоне 2022 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

На турнире ITF WTT M25 в Шарм-эль-Шейхе киевлянин в двух сетах обыграл "квалифайера" из Израиля Лиора Голденберга - 7:5, 6:4.

Кравченко выполнил три брейка и проиграл один гейм на подаче.

Заметим, что Кравченко начал год выступлением на челенджере в Кемпере, но там потерпел поражение в первом круге.

Что предшествовало

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей "Australian Open".