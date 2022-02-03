Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,87 0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Архитектура МАГАТЭ по безопасности не сработала в Украине, поэтому требует пересмотра - эксперт
Архитектура МАГАТЭ по безопасности не сработала в Украине, поэтому требует пересмотра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
37515

Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте

Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель украинского тенниса Георгий Кравченко одержал первую победу в сезоне 2022 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

На турнире ITF WTT M25 в Шарм-эль-Шейхе киевлянин в двух сетах обыграл "квалифайера" из Израиля Лиора Голденберга - 7:5, 6:4.
Кравченко выполнил три брейка и проиграл один гейм на подаче.

Заметим, что Кравченко начал год выступлением на челенджере в Кемпере, но там потерпел поражение в первом круге.

Что предшествовало

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей "Australian Open".

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.