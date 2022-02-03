Расписание второго дня Олимпийских зимних игр 2022

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Олимпийские игры которые проходят в этом году в Пекине уже начали свои первые соревнования, об этом информирует УНН.

3 февраля расписание турниров имеет такой вид:

Кёрлинг

03:05. Кёрлинг. Микст. Австралия-Китай

03:05. Кёрлинг. Микст. Швеция-Чехия

03:05. Кёрлинг. Микст. 2-Й тур. США-Италия

03:05. Кёрлинг. Микст. 2-Й тур. Великобритания - Канада

08:05. Кёрлинг. Микст. Италия - Швейцария

08:05. Кёрлинг. Микст. 3-Й тур. США-Норвегия

14:05. Кёрлинг. Микст. Норвегия - Канада

14:05. Кёрлинг. Микст. 4-Й тур. Швейцария - Великобритания

14:05. Кёрлинг. Микст. Китай - Швеция

14:05. Кёрлинг. Микст. 4-Й тур. Чехия - Австралия

Хоккей

06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-Й тур: Чехия - Китай

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-Й тур: Канада - Швейцария

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1 - Й тур: Швеция-Япония

15:10. Женщины. Группа A. 1-Й тур: Финляндия - США

Фристайл

12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-Я квалификация

13:45. Мужчины. Могул. 1-Я квалификация

Напомним

Как ранее сообщал УНН, вчера состоялись первые соревнования кёрлингу на Олимпиаде-2022. Это новый вид игр добавили в список в 2018 году.