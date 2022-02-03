В зоне отчуждения полиция задержала двух туристов-экстрималов из Франции

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала двух туристов из Франции, которые искали экстримального отдыха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

Детали

27 и 32-летний граждане Франции проникли на Чернобыльскую территорию с целью экстремального туризма. Иностранцы находятся на территории Украины законно.

Полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (примерно 1000 грн).

Также полицейские зоны ЧАЭС направили заявление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Напомним

Накаунне полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в Украине