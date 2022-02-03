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Официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.387600 грн за доллар;

32.141900 грн за евро;

0.374350 грн за российский рубль;

38.543300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 2 февраля курс доллара, фунта, евро и рубля вырос:

+0.070 Грн за доллар;

+0.254 Грн за евро;

+0.005 Грн за российский рубль;

+0.178 Грн за фунт стерлингов.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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