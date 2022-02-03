Новости: Экономика
3 февраля 2022, 06:15 • Юрий Свиридюк • 2430
Официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.387600 грн за доллар;
32.141900 грн за евро;
0.374350 грн за российский рубль;
38.543300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 2 февраля курс доллара, фунта, евро и рубля вырос:
+0.070 Грн за доллар;
+0.254 Грн за евро;
+0.005 Грн за российский рубль;
+0.178 Грн за фунт стерлингов.
Источник: УНН
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