КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28.38 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне: 28.387600 грн за доллар; 32.141900 грн за евро; 0.374350 грн за российский рубль; 38.543300 грн за фунт стерлингов. По сравнению с 2 февраля курс доллара, фунта, евро и рубля вырос: +0.070 Грн за доллар; +0.254 Грн за евро; +0.005 Грн за российский рубль; +0.178 Грн за фунт стерлингов.