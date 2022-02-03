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На 3 февраля установлена цена на банковские металлы

На 3 февраля установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 3 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 3 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1646.7804 грн

Серебро — 20.8462 грн

Платина — 954.0817 грн

Палладий — 2190.8484 грн.

В сравнении с 2 февраля курс золота, палладия и платины вырос, серебра - упал:

Золото — +3,173 грн;

Серебро — -0,011 грн;

Платина — +4,451 грн;

Палладий — +24,645 грн.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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