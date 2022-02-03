Новости: Экономика
3 февраля 2022, 06:30 • Юрий Свиридюк • 3045
На 3 февраля установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 3 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 3 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1646.7804 грн
Серебро — 20.8462 грн
Платина — 954.0817 грн
Палладий — 2190.8484 грн.
В сравнении с 2 февраля курс золота, палладия и платины вырос, серебра - упал:
Золото — +3,173 грн;
Серебро — -0,011 грн;
Платина — +4,451 грн;
Палладий — +24,645 грн.
Источник: УНН
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