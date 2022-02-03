3 февраля - праздники и именины сегодня

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, отмечают День врача и Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Верующие чествуют Анастасию, Валериана, Максима, Евгения, Агнию, Феодосия и Анну. Об этом информирует УНН.

Сегодня в мире отмечают:

Вьетнам — Годовщина создания Коммунистической партии

Мозамбик — День героев

Сан-Томе и Сан-Томе — День павших

США — День четырёх капелланов

Таиланд — День ветеранов

Также сегодня празднуют День женщины-врача. Праздновать этот праздник начали с 1972 года. А дату выбрали в честь дня рождения известной Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной, получившей высшее медицинское образование в США. Этим она доказала, что в медицине могут работать не только мужчины.

3 Февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Этот праздник ввели, чтобы воспитать культуру общения у детей и уменьшить количество бранных слов в лексике взрослых. Ненормативную лексику можно найти в каждом языке. Люди часто используют её, чтобы выразить свою агрессию.

3 февраля в религии

Сегодня день памяти преподобного Максима Грека. Другие названия праздника: "Максим", "Максим-утешитель", "Максим-исповедник", "Максим Грек". На Максима желательно помириться со всеми, с кем были в ссоре, а если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Христиане чтят икону Божией Матери "Отрада" или "Утешение". Вон находится на Афоне в Благовещенском храме Ватопедского монастыря, который основали в приавление Константина Великого.