ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещённого оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

На Протяжении прошлых суток, 3 февраля, со стороны оккупантов зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Огонь открыли вблизи контрольного пункта "Гнутове", в Донецкой области. Противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Кроме этого, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатомётов.

Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатомётов.

Вблизи Водяного, Донецкой области, российские солдаты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Без потерь среди склада украинских войск.

По состоянию на 7 часов утра 3 февраля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.