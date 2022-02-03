Единственный язык, который Москва понимает: Польша ожидает прибытия военных США в ближайшие недели

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Польша ожидает прибытия дополнительных подразделений американских военных в течение ближайших недель. Об этом заявил в четверг в эфире "Польского радио" заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач, пишет УНН.

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"Решение разместить здесь больше американских подразделений — хорошее решение, которое мы приветствуем в Варшаве", — заявил заместитель министра.

По его словам, намерения разместить больше подразделений в регионе вызваны тем, что "это единственный язык, который понимает Москва".

Говоря о сроках прибытия новых сил, Пшидач отметил, что "ситуация изменчива и динамична к востоку от наших границ, поэтому речь идет о неделях, а не месяцах".

Детали

По его словам, помимо элемента политики безопасности, который фактически укрепляет польскую безопасность, решение Вашингтона направить дополнительные силы в Восточную Европу - это еще и политический сигнал, который "обязательно будет проанализирован в Москве, он показывает, какой подход США реализуется".

Ранее

2 февраля CNN сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе, и Пентагон, как предполагают, объявит в среду, что войска развернут "в ближайшие дни".

По данным источников телеканала, развертывание будет содержать примерно 2000 американских военнослужащих в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, в частности в Румынии.



Накануне агентство AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что президент США Джо Байден направит почти 2 тысяч военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.



