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"Динамо" продолжило победное шествие на сборах в Турции

"Динамо" продолжило победное шествие на сборах в Турции

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело второй спарринг в рамках второго тренировочного сбора, который проходит в Турции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Детали

На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу стала сербская команда "Чукарички". Игра получилась результативной, а "динамовцы" праздновали победу с разницей в один мяч.

Несмотря на неудачный старт игры, а именно пропущенные мячи на 16-й и 17-й минутах, подопечные Луческу проявили характер и забили сразу трижды в заключительной 20-минутке. Сначала пенальти реализовал Шапаренко, затем отличился Буяльский, а победный мяч - в активе бразильца Витиньо - 3:2.

Дополнение

В предыдущем спарринге киевляне уверенно победили чемпиона Болгарии "Лудогорец" (4:1).

Источник: УНН
Теги: футбол
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