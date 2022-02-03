Количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн: каких больше всего
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В 2021 году количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн, что почти на треть больше, чем в 2020-ом (1,2 млн задолженностей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса "Опендатамедиа".
Детали
Быстрее всего растут следующие категории Единого реестра должников:
– долги по кредитам, а также перед компаниями и организациями (+47% или +567 тысяч долгов за 2021 год);
– задолженность по оплате коммунальных услуг (+41% или +140 тысяч долгов). Общий долг на 01 декабря 2021-го составляет 72,7 млрд грн;
– долги по делам об административных правонарушениях (+35% или +285 тысяч долгов).
Наибольшие категории по количественному показателю:
– задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1 761 749 долгов (27% от общего количества задолженностей);
– взыскание денежных средств в пользу государства - 1 629 505 долгов (25%);
– штрафы за нарушение правил дорожного движения - 1 327440 долгов (20%).
Добавим
Попадание в реестр должников может повлечь за собой ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование средств на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.
Напомним
Граждане, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.