Количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн: каких больше всего

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В 2021 году количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн, что почти на треть больше, чем в 2020-ом (1,2 млн задолженностей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса "Опендатамедиа".

Детали

Быстрее всего растут следующие категории Единого реестра должников:

– долги по кредитам, а также перед компаниями и организациями (+47% или +567 тысяч долгов за 2021 год);

– задолженность по оплате коммунальных услуг (+41% или +140 тысяч долгов). Общий долг на 01 декабря 2021-го составляет 72,7 млрд грн;

– долги по делам об административных правонарушениях (+35% или +285 тысяч долгов).

Наибольшие категории по количественному показателю:

– задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1 761 749 долгов (27% от общего количества задолженностей);

– взыскание денежных средств в пользу государства - 1 629 505 долгов (25%);

– штрафы за нарушение правил дорожного движения - 1 327440 долгов (20%).

Добавим

Попадание в реестр должников может повлечь за собой ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование средств на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Напомним

Граждане, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.