Резников: разведка зафиксировала испуг среди боевиков в ОРДЛО из-за рассказов о "наступлении" Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская разведка зафиксировала "испуг" среди российских боевиков и наемников в ОРДЛО из-за российской пропаганды о якобы предстоящем украинском наступлении. Об этом сегодня заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Детали

Как сообщил Резников, Россия продолажет поставлять оккупационным войскам 1-го и 2-го армейских корпусов оружие и горюче-смазочные материалы.

В то же время, по его словам, на территории ОРДЛО происходит ротация российских наемников.

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"На сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг и психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников, поскольку они воспринимают российскую пропаганду о якобы будущем украинском наступлении. И это очень четко отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, которые сегодня несут службу в 1-м и 2-м армейских корпусах ВС РФ", - сказал министр.

Добавим

Ранее Украина с трибуны ООН заявила, что не планирует начинать военную операцию ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-бы то не было еще, и сделает все чтобы предотвратить российскую провокацию.



