На Донбассе за 21 день не погиб ни один украинский военный – Резников

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На Донбассе уже три недели не фиксировали гибели украинских военных в результате действий врага. Об этом заявил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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"Что важно я хотел бы отметить. По состоянию на сегодня мы фиксируем значительное уменьшение количества боевых потерь. У нас уже три недели, 21 день, не погибло ни одного нашего воина в результате действий врага. Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но режим прекращения огня, который начинает работать", - сказал министр.

Детали

С его слов, ситуация в зоне ООС контролируемая, интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время невысока, она уменьшается.

Резников сообщил в то же время, что на этой неделе один раз был обстрелян Светлодарск, ранение получил мирный житель.

"А вчера, к сожалению, мы зафиксировали сброс гранаты с беспилотного летательного аппарата на пункте пропуска "Гнутово", - добавил он.

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По состоянию на утро 3 февраля на территории проведения ООС со стороны вооруженных формирований агрессора было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещенного оружия.



