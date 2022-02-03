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Под Одессой автомобиль снес шлагбаум и влетел в поезд, водитель погиб

Под Одессой автомобиль снес шлагбаум и влетел в поезд, водитель погиб

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня ночью возле села Великодолинское Одесской области автомобиль снес шлагбаум на железнодорожном переезде и столкнулся с грузовым поездом. Водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали

Авария произошла примерно в час ночи.

По предварительным данным, 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом, который двигался через переезд. От травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сведения о ДТП внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал машинист поезда.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Национальная полиция
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