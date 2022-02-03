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В сети мобильного оператора "большой тройки" произошел масштабный сбой: что говорят

В сети мобильного оператора "большой тройки" произошел масштабный сбой: что говорят

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Утром 3 февраля в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел масштабный сбой, в частности, были сложности при звонках. В компании отреагировали, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня у части клиентов предоплаты могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети. (...) Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - указали в компании.

Там добавили, что приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить сервис, и примерно с 10:30 сервис звонков на другие номера сети снова работает.

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Справочно

По данным отчетности Киевстара, у него насчитывается 26,3 млн абонентов.

Источник: УНН
Теги: операторы связи, мобильная связь, Киевстар, сбой
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