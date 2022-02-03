В прошлом году из Украины контрабандой пытались вывезти военные товары на 800 млн грн

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В течение 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины пресекла более 60 попыток нелегальной перевозки за границу отечественной военной продукции и товаров двойного назначения почти на 800 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УНН.

Детали

Как отметили, суд наказал 36 организаторов незаконной перевозки военных товаров.

В частности, в Житомирской области пресекли попытку нелегального вывоза из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Также злоумышленники пытались скрытно вывезти конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

Установлено, что к противоправной деятельности причастен бывший работник одного из оборонных заводов.

В Николавеской области СБУ предотвратила незаконный вывоз за границу технологического оборудования для военных кораблей. Участники схемы планировали доставить товары двойного назначения иностранным заказчикам под видом гражданской продукции.

Для реализации преступной схемы вносили недостоверные данные в товарно-сопроводительную документацию.

Кроме того, во время расследования разоблачили аферу по закупке военных комплектующих в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 140 млн грн.

По разоблаченным фактам нарушений продолжаются расследования.