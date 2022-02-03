Психотропные препараты и онкология: врач рассказывает о нюансах использования

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Врач-психиатр Больницы израильской онкологии LISOD Антон Виленчик во время IV Форума Онкопациентов рассказал о том, кто может назначать успокоительные и антидепрессанты онкопациентам, и какие показания должны быть для назначения психотропных препаратов в целом, передает УНН.

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“Согласно Закону „О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах“ психотропные препараты могут назначать любые врачи или медучреждения, имеющие лицензию МОЗ Украины на это.

Но провести психиатрический осмотр, выставить диагноз психического расстройства имеет право только врач психиатр, согласно ЗУ „Про психиатрическую помощь“, с добровольного или недобровольного согласия пациента в критических ситуациях”, — объяснил врач.

Что касается показаний для назначения таких препаратов, то они могут использоваться, по словам Антона Виленчика, на фоне следовых влияний перенесенных в прошлом детских психологических и физических травм, в случаях, если у родственников имелись психические расстройства, при поражении органов и систем опухолевым процессом, влияющим на психическое состояние пациента или для устранения побочных эффектов противоопухолевых интервенций.

При этом врач напоминает, что психотропные препараты имеют и побочные эффекты, которые обязательно следует учитывать.

“К побочным эффектам психотропных препаратов следует отнести риск кровотечений при совместном приеме с НПВС (Нестероидные противовоспалительные препараты, — ред.), риск серотонинового синдрома при сочетании с фентанилом и трамадолом, и риск ухудшения психического состояния”, — рассказал врач.

Напомним

Согласно Национального канцер-реестра Украины, украинские мужчины чаще болеют злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких, а женщины — злокачественными новообразованиями молочной железы.



