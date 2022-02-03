Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 16 человек, заболело более 2400

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2437 больных коронавирусом, 16 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1329 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 790 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 143 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 175 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 8 женщин в возрасте от 66 до 93 лет и 8 мужчин в возрасте от 69 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом, а также 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 837 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (467), Оболонском (340) и Деснянском (258).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8540 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 372 929. Преодолело вирус 338 697 жителей столицы.

Напомним

В течение 2 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев COVID-19.