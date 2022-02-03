Переговоры об Украине: Макрон сегодня созвонится с Зеленским, Дудой и Путиным

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в четверг провести телефонные переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским, Польши - Анджеем Дудой, России - Владимиром Путиным в попытке “найти дипломатическое решение кризиса на границах Украины”. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, пишет УНН.

Детали

"Напряженный дипломатический день", как сообщается, должен был начаться с видеоконференции в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву) между президентом Франции и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на тему ситуации вокруг Украины.

Затем, по данным издания, президент Франции проведет телефонные переговоры с Анджеем Дудой в 12:30 (13:30 по Киеву), с Владимиром Путиным в 18:00 (19:00 по Киеву) и с Владимиром Зеленским в 19:15 (20:15 по Киеву).

Сообщается также, что Макрон в среду пояснил, что его “приоритетом” в этих дискуссиях будет “найти политические условия для выхода из кризиса” и “деэскалация” напряженности из-за накопления российских войск вокруг Украины.

По данным Елисейского дворца, во время телефонного разговора вечером в среду с президентом США Джо Байденом лидеры пообещали “поддерживать очень высокий уровень координации и консультаций между европейскими партнерами и союзниками” в этом деле.

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Президент Франции также заявил в среду, что не исключает поездки в Москву и, возможно, Киев в ближайшие дни.

“Я ничего не исключаю, потому что я думаю, что роль Франции, особенно во время председательства (в Совете ЕС), состоит в том, чтобы попытаться найти это общее решение”, — пояснил он.

Ранее

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщил, что его поездка в Москву планируется “в ближайшее время”.

Добавим, вопросом урегулирования ситуации занимаются в том числе в "нормандском формате", куда входят Украина, РФ, Германия и Франция.