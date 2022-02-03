Верховный Суд признал превышением полномочий Совета НБУ выговор Рожковой

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Верховный Суд признал превышением полномочий решение Совета Национального банка Украины о выговоре первой заместительницы главы НБУ Екатерине Рожковой. Об этом сама чиновница сообщила в четверг, пишет УНН.

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"Только что в судебном реестре появилось решение Верховного Суда по моему иску к Национальному банку. Напомню, в октябре 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил мне выговор. Итак, если коротко - Верховный Суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А именно - дисциплинарное взыскание является юридически ничтожным", - написала она в Facebook.

По ее словам, это решение важно еще и тем, что "создает преюдицию, которая будет защищать в будущем от подобного "совкового" беспредела".

Контекст

5 октября 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Нацбанка Дмитрию Сологубу. Это произошло в то время, когда с должности главы НБУ уволили Якова Смолия, в команде которого и работала Рожкова. Смолий при отставке причиной назвал “систематическое политическое давление”.