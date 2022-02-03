Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,39 0,0696  EUR: 32,14 0,2544 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5295

Традиционно: Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве словами "Слава Украине"

Традиционно: Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве словами "Слава Украине"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже традиционно первыми сказанными публично словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по прибытии в Киев стали "Слава Украине", пишет корреспондент УНН.

Детали

Так, во время церемонии по поводу визита Эрдогана в Киев в четверг перед Мариинским дворцом, турецкий лидер вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским прошлись вместе перед почетным караулом.

Тогда Эрдоган остановился и произнес, обращаясь к бойцам: "Слава Украине!", в ответ услышав: "Героям Слава!".

Ранее Эрдоган уже здоровался подобным образом с военнослужащими во время своего визита в Киев в 2020 году.

Дополнение

3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. В 15:25 запланирована встреча Президента Украины и президента Турецкой Республики с представителями СМИ. Встреча проходит в Мариинском дворце.

Как писал УНН, Украина и Турция сегодня подпишут рамочное соглашение в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar.

Планируется также подписание соглашения о ЗСТ между странами.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.