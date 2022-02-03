Традиционно: Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве словами "Слава Украине"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже традиционно первыми сказанными публично словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по прибытии в Киев стали "Слава Украине", пишет корреспондент УНН.

Детали

Так, во время церемонии по поводу визита Эрдогана в Киев в четверг перед Мариинским дворцом, турецкий лидер вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским прошлись вместе перед почетным караулом.

Тогда Эрдоган остановился и произнес, обращаясь к бойцам: "Слава Украине!", в ответ услышав: "Героям Слава!".

Ранее Эрдоган уже здоровался подобным образом с военнослужащими во время своего визита в Киев в 2020 году.

Дополнение

3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. В 15:25 запланирована встреча Президента Украины и президента Турецкой Республики с представителями СМИ. Встреча проходит в Мариинском дворце.

Как писал УНН, Украина и Турция сегодня подпишут рамочное соглашение в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar.

Планируется также подписание соглашения о ЗСТ между странами.