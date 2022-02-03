"Шаги, которые усиливают напряжение": в Кремле прокомментировали решение США направить военных в Европу

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряженность в Европе, но, к сожалению, американцы и дальше это делают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы это продолжают делать. К тому же речь идет в этом случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", — отметил Песков.

Он заявил, что решение США не направлено на деэскалацию напряженности.

"Очевидно, что это не шаги, направленные на деэскалацию напряженности, а наоборот, их действия ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", — сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, беспокойство России относительно такого решения Вашингтона абсолютно понятно.

"...Также понятны любые меры, которые предпринимает Россия для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", — добавил Песков.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.