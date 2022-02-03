Подозревают растрату 1 млн грн: ГБР открыло дело против руководства партии "Голос"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" на сумму свыше 1 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Во время анализа отчетности партии "Голос" работники НАПК обнаружили, что договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФОПов, которые заключили руководство политсилы, имеют признаки фиктивности. Относительно этого составили соответствующий акт.

Во время досудебного расследования проверяют обстоятельства возможной растраты денег руководством политической партии "Голос" в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства допросили свидетелей, в частности народных депутатов Украины.

Уголовное производство открыто по статьям нарушение порядка финансирования политической партии и присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 159-1 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Добавим

В рамках уголовного производства допросили свидетелей, в частности народного депутата от партии "Голос" Киру Рудык.

"Коротко о допросе: обычное представление... На наши логические вопросы ответов нет. В чем предмет дела? Почему основываются на открытых данных, если "Голос" и НАПК спорят в судебном порядке? Почему именно сейчас, хотя делу с НАПК уже почти два года? В ответ — ничего", — написала Рудык в Facebook.

Напомним

В прошлом году НАПК остановило государственное финансирование парламентской партии "Голос" из-за нарушений в их отчете: не были подтверждены договоры почти на 1,1 млн грн, в частности, на закупку медиа-мониторинга, поиска информации и социологических исследований.