Украине хватит газа этой зимой, даже если Россия остановит транзит – Витренко

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украина имеет достаточно запасов газа, чтобы обеспечить отопление домов в стране, даже если транзит газа из России через страну будет остановлен. Об этом заявил в среду агентству Reuters глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет УНН.

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"К концу отопительного сезона у нас достаточно газа в хранилищах, а с возможностью импорта из Европы мы можем физически получить нужное количество газа", - сказал Витренко.

Детали

Как отмечает издание, европейские цены на газ выросли более чем на 300% в 2021 году и остаются высокими на фоне напряженности на границе с Украиной.

В случае полномасштабного вторжения России в Украину цены на газ, скорее всего, подскочат еще больше, что приведет к снижению спроса у промышленных потребителей, сказал Витренко.

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"Следует ожидать, что в случае прекращения транзита газа через Украину цены в Европе возрастут, и это ударит по спросу", - сказал он.

Запад пригрозил Москве целым рядом санкций, если она вторгнется в Украину, включая возможную остановку газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию в обход Украины.

Украина выступает против трубопровода, поскольку он может усилить зависимость Европы от российского газа.

Витренко сказал, что новый газовый маршрут ознаменует конец 2 миллиардов долларов доходов в год, которые Украина получает за разрешение на транзит российского газа через свою страну в Европу.

"Мы ожидаем, что как только "Северный поток - 2" будет запущен, транзита газа через Украину не будет", - сказал Витренко.

Поскольку транзитное соглашение истекает в 2024 году, Украина уже ищет способы возмещения утраченной выгоды.

Витренко сказал, что страна могла бы рассмотреть возможность увеличения производства возобновляемой энергии, биотоплива и зеленого водорода, но для этого, вероятно, понадобятся миллиарды долларов инвестиций.

Что было раньше

Как рассказали УНН в управлении коммуникации Оператора ГТС Украины, если российская сторона внезапно прекратит транзит газа по территории Украины, газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев.



