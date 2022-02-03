Под Киевом вандалы ради развлечения разрушили памятный крест

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера, 2 февраля, двое нетрезвых парней повредили памятный крест между селами Плоское и Гоголей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Детали

О вандализме полицию проинформировали очевидцы.

Правоохранители в результате оперативно-розыскных действий установили личности злоумышленников.

"Накануне 19-ти и 20-летний местные жители употребляли алкогольные напитки. По дороге домой молодые люди решили "развлечься" поэтому один из них ударил ногой крест, в результате чего памятный знак сломался", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Парням грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним

На кладбище в Лисичанске Луганской области вандалы разрушили памятный знак жертвам Холокоста.