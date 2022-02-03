Коронавирус в Одесской области снова поставил антирекорд: почти 3 тысячи заболевших за сутки

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Третий день подряд суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области продолжает показывать рекордные значения. По данным на 3 февраля в регионе завиксировано 2982 новых пациентов с COVID-19, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

Детали

Это самый большой показатель суточной заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован сутками ранее февраля – 2725 человек.

От осложнений ковида вчера в области умерли 14 пациентов (5748 за все время). Выздоровели 245 человек (233322).

Ковидные больницы в регионе загружены на 38,6% (1369 коек из 3545). Ковидные реанимационные отделения в больницах заполнены на 100%.

Первую дозу вакцины вчера получили 1794 человека (834506), вторую – 1868 (817108), бустерную – 1186 (18321), дополнительные дозы вакцины вчера в области не делали (537).