Варшава будет лоббировать, чтобы отправленные США войска оставались в Польше на постоянной основе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Глава МИД Польши Збигнев Рау будет лоббировать в Соединенных Штатах, чтобы дополнительные войска США, которые направляются в страну, оставались в Польше на постоянной основе, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пжидач в четверг накануне визита Рау в Вашингтон на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак и Пентагон заявили в среду, что около 1700 военнослужащих должны прибыть в Польшу, но лишь на временной основе.

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"Понятно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в форме постоянной ротации", — заявил агентству заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пжидач.

"Текущая ситуация с безопасностью означает, что необходимость ужесточения этой политики сдерживания становится еще более насущной", - добавил он.

Рау отправляется в Вашингтон в четверг, чтобы встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, чтобы решить, когда и где американские войска должны быть размещены в Польше, а также о возможных санкциях в отношении России.