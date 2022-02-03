В Украине стартовала имплементация "европейского зеленого курса" – UBTA

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) начинает реализацию проекта “Европейский зеленый курс и Украина: решение для украинских производителей", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Детали

Европейский Союз объявил курс на "озеленение" всех сфер экономики и общественной жизни Украины в декабре 2019 года, напомнили в UBTA.

"Провозглашение Европейского зеленого курса в декабре 2019 года стало мощным толчком глобальных процессов декарбонизации и экологизации, что ставит перед Украиной ряд вызовов и открывает новые возможности.

Проект хочет поддержать процесс реформирования законодательной базы справедливой декарбонизации промышленности, путем разработки обоснованных аналитических документов и профессиональной дискуссии среди заинтересованных сторон", - рассказали в ассоциации.

В результате проекта будут подготовлены, обсуждены и представлены:

- анализ СВАМ (механизм трансграничного углеродного регулирования, - ред.) и его влияние на Украину, с рекомендациями по уменьшению риска и усиление возможностей от этого механизма;

- анализ международных, европейских систем свидетельства происхождения энергии из возобновляемых источников энергии и рекомендации для Украины по внедрению таких систем;

- анализ систем мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и рекомендации для Украины по поводу такой системы в Украине.

Проект продлится до мая 2022 года включительно. Он реализуется при поддержке Европейского Союза и Международного Фонда "Возрождение" в рамках совместной инициативы "EU4USociety".

Стейкголдерами проекта является правительство Украины (Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, МЭРТ, МАППУ, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Минэнерго, Госэнергоэффективности), украинский бизнес и отраслевые бизнес-ассоциации, академические круги (институты НАНУ и НААНУ).

Справка

Европейский зеленый курс - это программа защиты климата и окружающей среды, начатая ЕС. Это стратегия, которая должна превратить ЕС в ресурсоэффективную экономику, в которой в 2050 году будет нулевой баланс выбросов парниковых газов, а экономический рост будет отделен от использования природных ресурсов.

Европейский зеленый курс хочет сделать Европейский континент климатически нейтральным к 2050 году.