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США уничтожили в Сирии главаря ИГ – Байден

США уничтожили в Сирии главаря ИГ – Байден

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вооруженные силы США провели успешную операцию в Сирии, в результате которой был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое опубликовал Белый дом в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил на поле боя был уничтожен Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши - лидер ИГ", - сообщил президент США.

Детали

По его словам, все американцы, участвовавшие в операции, благополучно вернулись.

"Я выступлю перед американским народом сегодня утром. Пусть Бог защитит наши войска", - добавил он.

Ранее Пентагон сообщил, что Вооруженные силы США провели успешную операцию против террористов в Сирии.

Источник: УНН
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