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Седьмая птичка: в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от США

Седьмая птичка: в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

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"В Борисполе приземлилась седьмая птичка из США! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Итак, это отличная новость, но самое главное - это еще не конец! Дальше будет", - сообщил министр.

Добавим

На этой неделе в Украину прибыло сразу несколько американских грузовых самолетов с вооружением, которое США предоставило Украине.


Контекст

Администрация президента США Джо Байдена в декабре одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

По данным МИД Украины, помощь содержит необходимую технику из перечня, который ранее направила Украина.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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