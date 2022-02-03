Макрон обсудил с Дудой возможность трехсторонней встречи с ФРГ по Украине

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда во время телефонных переговоров в четверг обсудили возможность проведения в скором времени в Берлине трехсторонних переговоров с Германией по поводу ситуации вокруг Украины, со ссылкой на офис президента Франция сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в четверг, что он и президент Польши Анджей Дуда обсудили возможность трехсторонней встречи между Польшей, Германией и Францией в Берлине в ближайшие дни для обсуждения ситуации в Украине", - пишет издание.

В заявлении также сказано, что Дуда предложил поддержку усилиям Макрона по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Детали

В офисе президента Польши, в свою очередь, указали, что Дуда и Макрон обсудили "вопросы европейской безопасности, вопрос Украины, динамику отношений Польша-ЕС, планы по созыву Веймарского треугольника и предстоящий визит президента Республики Польша в Китай".

"Очень хороший и деловой разговор между президентами Польши и Франции", - подытожил государственный секретарь канцелярии президента Польши - руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в четверг, 3 февраля, провести телефонные переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским, Польши - Анджеем Дудой, России - Владимиром Путиным в попытке “найти дипломатическое решение кризиса на границах Украины”.