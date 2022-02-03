Украина увеличила производство курятины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 14,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.

Производство свежих или охлажденных частей тушек также выросло на 3,5% за год.

Производство замороженных частей тушек выросло на 6,3%.

Также Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы - на 0,6% за год.

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Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, компания МХП в прошлом году увеличила производство до 754,3 тысячи тонн курятины против 731,2 тысячи тонн в 2020 году.

МХП остается одним из крупнейших экспортеров курятины Украины, а Украина - одним из главных мировых поставщиков. По итогам 2021 года Украина заняла шестое место в общем рейтинге стран.