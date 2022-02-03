Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,39 0,0696  EUR: 32,14 0,2544 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
7410

Украина увеличила производство курятины

Украина увеличила производство курятины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 14,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.

Производство свежих или охлажденных частей тушек также выросло на 3,5% за год.

Производство замороженных частей тушек выросло на 6,3%.

Также Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы - на 0,6% за год.

К теме

Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, компания МХП в прошлом году увеличила производство до 754,3 тысячи тонн курятины против 731,2 тысячи тонн в 2020 году.

МХП остается одним из крупнейших экспортеров курятины Украины, а Украина - одним из главных мировых поставщиков. По итогам 2021 года Украина заняла шестое место в общем рейтинге стран.

Источник: УНН
Теги: Украина, производство, курятина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.