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В Днепропетровской области пациент больницы упал в шахту лифта и умер на месте

В Днепропетровской области пациент больницы упал в шахту лифта и умер на месте

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в больнице в Каменском Днепропетровской области пациент упал в шахту лифта. От травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

"С высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, который находился в больнице на стационарном лечении. В результате падения мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Москве упал лифт в "Президент-отеле", погибли двое людей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Национальная полиция
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