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Ермак повторно заразился коронавирусом

Ермак повторно заразился коронавирусом

Андрей Ермак

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет УНН.

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“Коронавирус все еще очень коварный. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь”, — написал Ермак.

Детали

Глава ОП отметил, что следующая неделя будет очень важной, поэтому он “сделает все возможное и пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги”.

Как писал УНН, накануне министр иностранных дел Украины сообщил, что советники лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции встретятся на следующей неделе. От Украины на встречу должен был поехать Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от этой встречи договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”.

Добавим

В 2020 году Ермак, а также Президент Зеленский уже переболели коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Офис президента Украины
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