КИЕВ. 3 февраля. УНН. Германия должна пересмотреть свою давнюю стратегию стремление добиться изменений в авторитарных обществах путем сближения учитывая события в России и Китае, сказал в интервью сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ), передает УНН.

Детали

Комментарии Ларса Клингбейла отражают переоценку ценностей СДПГ, которая исторически стремилась к более тесному взаимодействию с Россией относительно правильного подхода к Кремлю на фоне опасений нового нападения России на Украину.

Некоторые аналитики говорят, что мягкая позиция многих членов партии в отношении России мешает канцлеру Олафу Шольцу занять более сильную позицию. Клингбейл это отрицает, подчеркивая, что "на случай нападения все готово".

Канцлер Шольц находится в необычной ситуации, когда он возглавляет трехстороннюю коалицию, но не свою собственную партию.

Две младшие коалиционные партии "Свободные демократы" и "Зеленые", давно выступают за усиление отношений с Россией.

"Мы не нашли убедительного способа справиться с авторитарными государствами, - сказал Клингбейл. - Когда вы смотрите на Россию, вы просто должны признать, что внутренняя ситуация значительно ухудшилась в последние годы".

Клингбейл добавил, что коалиция хочет диверсифицировать энергоснабжение Германии, например, путем строительства терминалов для импорта сжиженного природного газа.

Дополнение

На протяжении многих лет внешняя политика Германии основывалась на принципе "Wandel durch Handel" - смена через торговлю - или "Wandel durch Verflechtung" - смена через взаимосвязь, что отражает веру в то, что углубление экономических и других связей может способствовать политическим изменениям.

Критики говорят, что Германия была наивной и сосредоточилась на своей краткосрочной выгоде, а не на долгосрочных геостратегических интересах.

Крупнейшая экономика Европы стала сильно зависеть от российского природного газа, что потенциально ограничивает ее пространство для маневра в нынешнем противостоянии между Западом и Кремлем.

Лидеры СДПГ подверглись резкой критике за продление сертификации трубопровода "Северный поток - 2", предназначенного для доставки большего количества российского газа в Германию, но в обход Украины.