Из-за роста стоимости газа: Великобритания повысила на 54% верхний предел цен на электроэнергию

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства повысило на 54% верхний предел цен на электроэнергию на фоне взлета цен на газ. Как говорится в официальном заявлении регулятора, с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит 1 971 фунтов в год (2,67 тысяч долларов), пишет УНН.

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“Предел цен на энергию будет увеличен с 1 апреля примерно для 22 миллионов потребителей. Счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на 693 фунтов (940 долларов) в год - до 1971 фунта стерлингов”, - говорится в заявлении регулятора.

Детали

Такое повышение обусловлено тем, что энергетический рынок столкнулся с огромными сложностями из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ. Это событие произошло впервые за 30 лет, и роль регулятора заключается в гарантировании того, что в рамках предела максимальной цены компании могут устанавливать лишь справедливую цену, которая основывается на реальных расходах на поставку электричества и газа.

Кроме того, сообщается, что за последний год 29 энергетических компаний ушли с рынка в связи с резким ростом мировых цен на газ, что затронуло около 4,3 млн внутренних потребителей.

Добавим

По информации СМИ, правительственные чиновники Великобритании опасаются рекордных цен на газ и бензин в случае вторжения России в Украину.

Отмечалось, что несмотря на то, что Британия получает газ из других источников, она все равно столкнется с заоблачными ценами, если бы Россия решила ограничить поток газа в Европу, поскольку оптовая цена ресурса возрастет, отмечает издание.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.